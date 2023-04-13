ثلاث مباريات قوية ضمن الجولة 25 من الدوري المصري اليوم

عرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع على قناة مصر الأولى تقريرا عن مواعيد مباريات كرة القدم اليوم .

و لعشاق الدوري المصري موعدهم اليوم مع ثلاث مباريات قويه في إطار الجولة 25 من عمر المسابقة

وسيلتقي الزمالك مع حرس الحدود الساعه 9:15 مساءاً وفي نفس التوقيت سيلتقي كل من الاسماعيلي وانبي والمقاولين مع المصري.

وتابع التقرير أن لعشاق الكرة الاوروبيه موعدهم مع اربع مباريات قوية في اطار لقاءات ذهاب دور الثمانيه من الدوري الاوروبي هيلتقي فينورد الهولندي مع روما الايطالي الساعه 6:45 مساءاً ويلتقي يوفنتوس الايطالي مع سبورتنج ليشبونا البرتغالي الساعة 9 مساءاً في نفس التوقيت هيلتقي كل من مانشستر يونايتد الانجليزي مع اشبيليه الاسباني وليفركوزن الألماني سيلتقي مع سان خويليزي البلجيكي