جامعة قابوس توقع اتفاق مع مؤسسة عالمية

تسعى جامعة قابوس لتطوير نشاطها على كافة المستويات من خلال التعان مع المؤسسات العالمية لتعزيز قدراتها.

ووقّعت جامعة السُّلطان قابوس ومؤسسة (توف سود ميدل إيست) العالمية مؤخراً على برنامج تعاون في مجال تعزيز التعاون البحثي وبناء القدرات.

ويهدف التعاون إلى استكشاف فرص التعاون في مختلف أشكال التعاون البحثي، وتنظيم حلقات العمل التدريبية في مجال سلسلة الهيدروجين وشهادات المعايرة والجودة التي تُعنى بمجالي الطاقة المتجددة والتغيُّر المناخي، بالإضافة إلى دراسات الجدوى، والتعاون الموسّع في البحث والتطوير من خلال القيمة المحلية.

ويسعى الجانبان من خلال وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة الدكتور عامر بن سيف الهنائي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث، ومن جانب الشركة المهندس حسان أحمد فروح، المدير الإقليمي للطاقة الخضراء والاستدامة.

يُذكر أنّ شركة (توف سود ميدل إيست) هي مؤسسة عالمية غير ربحية قدمت خدماتها لأكثر من 150 عامًا في مجالات السلامة والأمن والاستدامة، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتقوم بمجموعة شاملة من الاختبارات والاعتمادات والتدقيق والتفتيش، وفق مواصفات الآيزو العالمية.