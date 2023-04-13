ثروة توفر ملايين الدولارات لمصر.. ماذا دار بين مدبولي ووزير قطاع الأعمال؟

دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن إدارة واستغلال الثروة المعدنية في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، والمساهمة في تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي، فضلاً عن توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات والخامات الأولية على المستوى المحلي بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

تعظيم الاستفادة من التنتالوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ بحضور اللواء عبد السلام شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية على الوجه الأمثل، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، في إطار التوجيه الرئاسي بتعظيم القيمة المضافة لهذه المواد لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي وبما يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة.

من جانبه، استعرض اللواء عبد السلام شفيق، عددا من النقاط المتعلقة بدراسات الاستفادة من مختلف أنواع الخامات، من خلال تفعيل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والاستخدام الأمثل بالشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات، وعن طريق اتباع أحدث التقنيات.

وجرى استعراض دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتالوم، الذي يعد أحد العناصر الأرضية النادرة والمتواجد في صخور الأبوجرانيت، ويتميز بدرجة الانصهار العالية والمقاومة العالية للتآكل والإجهاد، كما تم التنويه إلى أن هذا الخام لا يوجد منفردا في الطبيعة، حيث يصاحبه بعض المعادن الأخرى مثل "القصدير" و"الفلسبار".

كما تطرق الاجتماع إلى أماكن توافر هذا الخام حول العالم، وأكبر الدول المنتجة والمستهلكة له، بالإضافة إلى أشهر سلاسل التوريد، فضلا عن المناطق التي يتوافر فيها الخام بمصر، ودرجات ونسب تركزه.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال المفاوضات مع الشركات المحلية والعالمية المهتمة بالعمل في استخراج خام التنتالوم، تمهيدا للاتفاق على أفضل سبل استغلاله.​

ويوجد أكبر احتياطيات التنتالوم في مصر بمنجم أبو دباب، الذي يقع في الجزء الشرقي وتحديدا في محافظة البحر الأحمر، وتقدر احتياطياته بنحو 39.9 مليون طن من الدرجات الخام 0.025٪ التنتالوم.

ماذا تعرف عن خام التنتالوم؟

ويعتبر منجم التنتالم بمنطقة أبو دباب الثالث على مستوى العالم من حيث الاحتياطي، وهذه هي أبرز استخداماته..

50 % من إنتاج التنتالوم يستخدم في صناعة 25% من مكونات الطائرات النفاثة

إنعاش وتعزيز صناعة الدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة المحمول واللاب توب.

تصنيع الشرائح التعويضية التي يتم تركيبها في عظام الإنسان نظرا لعدم تفاعله مع الجسم.

استخدامه في المكونات الطبية الدقيقة والمفاصل الصناعية المتطورة.

استخدامه في صناعة شفرات الحفر وأجهزة قطع الجرانيت.

وتتميز مصر بوجود الكثير من الخامات ذات احتياطيات كبيرة توجد في أماكن ومواقع مناسبة ولا تحتاج عمليات الاستخراج إلى تكنولوجيا معقدة موجود بل يتم استخراجها بطريقة المنجم المكشوف القليل التكلفة، ويسهل تجهيزها وتصنيعها لأي عدد من المنتجات ولكل منها استخداماته الصناعية على المستوى المحلي والعالمي.

يذكر أن مصر تحتوي على الكثير من المعادن بأراضيها، وتحتوى الصحراء المصرية سواء الشرقية والغربية على نحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة.

كما فيها أيضا الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تحتوى شبه جزيرة سيناء على مناطق واعدة، والكثير من المنجنيز والفوسفات، وتوجد فى منطقة المغارة بأسوان كميات كبيرة لخام الحديد، وفي الصحراء الشرقية ومحافظة البحر الأحمر خام الذهب.

ووفقاً لدراسة قام بها العالم الجيولوجي، الدكتور عاطف ثابت، في عام 1980 عن الاحتياطي المؤكد ونوعية الخامات المكتشفة والمتوافرة والتي يمكن استغلالها وتشمل "النيوبيوم‏ -‏ التنتالم ‏-‏ الألبيت فلسبار أبيض‏-‏ الكوارتز‏-‏ القصدير‏"، فإن خام الألبيت يمثل حوالي 89.6%‏ من إجمالي الصخور بالمنطقة والتي تقدر بآلاف الأطنان وتمثل لمصر ثروة حقيقية‏.‏

ولفت في الدراسة - إلى أن مساحة المنطقة‏ تقدر بكيلومتر مربع، كما يبلغ ارتفاع الجبل‏ 130‏ مترًا من منسوب الوادي وبعمق‏ 300‏ متر، أما الاحتياطي المؤكد من خام التنتالم فيصل إلى 13.243‏ ألف طن.

وأشار إلى أن الاحتياطي المؤكد من خام النيوبايوم يقدر بـ5.528‏ آلاف طن، ومن خام القصدير ‏5.232‏ آلاف طن، ومن خام الألبيت ما يقرب بـ80‏ مليون طن.