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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: نمتلك عشرات الخامات التعدينية للصناعة باحتياطي كبير

تصدير الملح من ميناء
تصدير الملح من ميناء العريش البحري

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك عشرات الخامات التعدينية المتوافرة باحتياطي كبير وتكفى لاقامة صناعات عديدة..حيث إقيم مجمع الصناعات الحرفية بمنكقة المساعيد مدينة العريش على مساحة كيلو مترا مربعا ، ويضم 50 ورشة حرفية فى مختلف الأنشطة الحرفية.

 

الصناعات المتوسطة:

 

وأضاف اللواء شوشة، أنه تم إقامة منطقة الصناعات  المتوسطة بمدينة بئر العبد على مساحة مليون مترا مربعا بما يوازى 240 فدانا والمخصصة للصناعات المتوسطة ، والتي يجري طرحها على المستثمرين لاقامة مشروعاتهم ، خاصة وأن المنطقة تتمتع بميزات متعددة لقلبها من مجري قناة السويس وبحيرة البردويل، ومناطق الملاحات التي تنتج احود أنواع الملح في العالم. 

 

وكذا منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء .. حيث صدر القرار الجمهورى بانشائها ، وجارى ترفيق المرحلة الأولى منها على مساحة 18 كيلو مترا مربعا بقرية بغداد ، وذلك بخلاف منظومة مصانع الأسمنت ومجمعات الرخام والجرانيت وغيرها من الأنشطة والصناعات المقامة فى المنطقة .

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شمال سيناء.. يوم ثقافي مفتوح بقرية النجاح في بئر العبد

التعدينية مشروعات سيناء استثمارية صناعية

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