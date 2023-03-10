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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء.. يوم ثقافي مفتوح بقرية النجاح في بئر العبد

يوم ثقافي مفتوح بقرية
يوم ثقافي مفتوح بقرية النجاح ببئر العبد

نظم قصر ثقافة بئر العبد محافظة شمال سيناء، يوم ثقافى مفتوح، بديوان الرقيعي، بأبو شلة التابع لقرية النجاح ، والذي تضمن عدد من  الانشطة مابين محاضرة تثقيفية وأمسيات شعرية.

 

حوار مفتوح:

 

وتم تنفيذ محاضرة تثقيفية بعنوان، الزيادة السكانية، ألقاها الكاتب محمود عيد، تلى ذلك حوار مفتوح أداره  مسعد بدر ، حول قضية حماية وتوثيق وصون الموروث السيناوي، شارك فيه الشاعر رضوان المنيعي، والشاعر عطية المرزوقي، والشاعر منصور القديري، والشاعر محمد السفير.
 

تلى ذلك أمسية شعرية قدمها، السيد محمود عيد، شارك فيها الشاعر محمد عبد الله، والشاعر حماد الحفيشي، والشاعر سلامة كامل، والشاعر غانم الرقيعي.

وامتد اللقاء مع نغمات السمسمية للعازف أحمدين حماد، والفنان أبو سمرة، ومحمود أبو بعيبيل، حضر اللقاء جمع غفير من شيوخ وعواقل وأعيان مركز بئر العبد وجمع كبير من الأهالي  تجاوز الـ200 مواطن. 
 

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بئر العبد قصر ثقافي مفتوح قرية

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