روسيا تستخدم سعر خام دبي القياسي في صفقة نفط مع الهند

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اتفقتا على استخدام سعر خام دبي القياسي في اتفاقهما الأخير لتصدير النفط الروسي إلى الهند.

ويأتي هذا القرار من الجانبين بالتخلي عن خام برنت القياسي في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام.

والخامان القياسيان مقومان بالدولار وقد وضعتهما شركة ستاندرد اند بورز بلاتس لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة ستاندرد اند بورز جلوبال الأمريكية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الغالب على أسعار خام برنت، بينما تعتمد عمليات تداول النفط في آسيا والشرق الأوسط بشكل كبير على سعر خام دبي القياسي.

وقال إيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت في فبراير :" إن سعر النفط الروسي سيتحدد خارج أوروبا بعدما برزت آسيا كأكبر مشتر له منذ أن فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على الصادرات".

وقال المصدران إن روسنفت ستبيع ما يصل إلى 1.5 مليون طن (11 مليون برميل) شهريا، بما في ذلك بعض الكميات الاختيارية، إلى مؤسسة النفط الهندية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل.