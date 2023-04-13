مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 22.. سلوى عثمان تتوقف عن السواقة

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل رمضان كريم ٢ موافقة سلوى عثمان على التوقف عن السواقة تماما بعد المشكلة التي تعرضت لها ورفض سيد رجب أن تعمل لكي تساعده.

وقام وليد بمصالحة خاله سامي بعد الاستغناء عنه كوكيل له بلعبة كرة القدم، ويحاول إقناعه بالتراجع عن قرار اعتزاله العمل، بالإضافة أن زوجته زيزي تقف بجانبه وتطلب منه ألا يعتزل العمل لكونه يحب هذه المهنة.

نجلاء بدر تشارك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

وأكدت أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لأني احب أجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.