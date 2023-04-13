وزير الخارجية التركي: نقدر دور وجهود مصر في القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري سامح شكري بمدينة أنقرة إنه فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني بدون شك كان علينا أن نتناول هذا الموضوع عن فلسطين والشرق الأوسط ونحن دائما ما نقدر الدور الذي تلعبه مصر في القضية وفي المنطقة بشكل عام.

وتابع وزير الخارجية التركي أنه يؤكد في كل حديث على أهمية فلسطين وإنهاء هذه القضية بالنسبة للشرق الأوسط و المنطقة بالكامل والعالم في نفس الوقت، ونؤيد جهود مصر في هذا الصدد وجهود الأردن في نفس الوقت وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى الشريف نحن شعرنا بالانزعاج من انتهاك إسرائيل لهذه الحقوق.

وزير الخارجية الإسرائيلي

ونوه وزير الخارجية التركي أنه كان هناك بيان قوي جدا من منظمة التعاون الإسلامي وبالطبع ليس هناك أي عذر لهذه الأفعال وأنه قد تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي في هذا الصدد أمس واليوم وقد اتخذوا قرارا بحظر دخول غير المسلمين إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان ونحن قد شعرنا بالامتنان لذلك ونتطلب الاستمرار.