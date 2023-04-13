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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية التركي: نقدر دور وجهود مصر في القضية الفلسطينية

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري سامح شكري بمدينة أنقرة إنه فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني بدون شك كان علينا أن نتناول هذا الموضوع عن فلسطين والشرق الأوسط ونحن دائما ما نقدر الدور الذي تلعبه مصر في القضية وفي المنطقة بشكل عام.

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وزير الخارجية التركي: نريد انتخابات عادلة وحرة بـ ليبيا في أسرع وقت ممكن

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سامح شكري: ناقشنا التطورات في ليبيا ولدينا رغبة مشتركة لتوحيد المؤسسات الليبية

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وزير الخارجية التركي: نشعر بالامتنان لسرعة تطور العلاقات مع مصر

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سامح شكري: علينا تكثيف الجهود لمنع الاعتداء على الحقوق الفلسطينية

وتابع وزير الخارجية التركي أنه يؤكد في كل حديث على أهمية فلسطين وإنهاء هذه القضية بالنسبة للشرق الأوسط و المنطقة بالكامل والعالم في نفس الوقت، ونؤيد جهود مصر في هذا الصدد وجهود الأردن في نفس الوقت وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى الشريف نحن شعرنا بالانزعاج من انتهاك إسرائيل لهذه الحقوق.

 

وزير الخارجية الإسرائيلي

 

ونوه وزير الخارجية التركي أنه كان هناك بيان قوي جدا من منظمة التعاون الإسلامي وبالطبع ليس هناك أي عذر لهذه الأفعال وأنه قد تحدث مع  وزير الخارجية الإسرائيلي في هذا الصدد أمس واليوم وقد اتخذوا  قرارا بحظر دخول غير المسلمين إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان ونحن قد شعرنا بالامتنان لذلك ونتطلب الاستمرار.

وزير الخارجية التركي سامح شكري مدينة أنقرة تركيا مصر وزير الخارجية الإسرائيلي

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