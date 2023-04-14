أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. قرار جمهوري جديد.. البابا تواضروس: عهد جديد مع الله

أخبار مصر.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية...

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



3 مليارات دولار إضافية.. قرار جمهوري بتعديل اتفاقية مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الخميس، قرارا جديدا لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي…

ننشر التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله…

سر الإفخارستيا.. وصية البابا تواضروس لـ الأقباط في صلوات خميس العهد

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس خميس العهد (الخميس الكبير) صباح اليوم في دير الشهيد مارمينا بمريوط، بالإسكندرية، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه…

هل نشهد موجات جديدة لـ الطقس البارد لنهاية رمضان؟.. الأرصاد تجيب

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غد الجمعة، استقرار في حالة الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على كافة أنحاء البلاد، وسط انعدام للظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس…

مدبولي يتابع مشروعات الصحة.. تطوير معهدي ناصر والقلب والمستشفي القبطي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة للوزارة…

خميس العهد.. شاهد مظاهر الاحتفال وأهم الطقوس

يحتفل الأقباط بعيد خميس العهد أو الخميس المقدس، اليوم، وتوافدوا على الكنائس؛ للمشاركة فى الاحتفالات…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تفتيش السفن المشتبه بها ومواجهة المسيرات البحرية تدريبات بمشاركة مصر في IMX/CE 23

شاركت عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية المصرية فى فعاليات التدريب البحرى الدولى المشترك IMX/CE 23 والذى استمر على مدار ثلاث أسابيع بدولتى البحرين والأردن…

قائد الجيش الثاني: شيوخ وعواقل شمال سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى

استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عدداً من شيوخ وعواقل وممثلي المجتمع المدني بمحافظة شمال سيناء ، كما شارك الشيوخ والعواقل مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار بقطاع تأمين شمال سيناء…

السياحة تكشف حقيقة سقوط أمطار على تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير

نفت وزارة السياحة والآثار ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود خطورة على محتويات المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار عليه…

الدولار والاقتصاد العالمي.. كيف بدأت الحكاية وهل ستنتهي قريبًا؟.. تقرير

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يتناول أهمية الدولار للاقتصاد العالمي، حيث ارتبط ظهور النقود خلال التاريخ الإنساني بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية والتجارية…

أستاذ قانون دولي يقدم حلا لأزمة سد النهضة الإثيوبي (خاص)

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية…

السياحة تكشف مدى خطورة مياه الأمطار على المتحف المصري الكبير| خاص

طمأنت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، المصريين والعالم قائلة: إن مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به لم تتعرض لأى خطر نتيجة سقوط الأمطار…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وضع آليات عمل لحماية الطفل ودعم حقوقه

التقي وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ اليوم الخميس بديوان عام الوزارة ،المهندسة نيفين عثمان،الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، لبحث سُبل التعاون ووضع آليات…

الأطباء نقلا عن الضرائب: الكيانات الفردية غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

قالت النقابة العامة للأطباء، إن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كشف عن أنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية…

بحضور القباج.. توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وحزب "مستقبل وطن"

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وحزب مستقبل وطن، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري …

6 أيام.. إجازات البنوك بمناسبة أعياد الفطر وتحرير سيناء

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك في الفترة القادمة، والتي يتواجد بها أيام كثيرة من الإجازات، وذلك بناء علي إعلان البنك المركزي المصري…

وزير الصحة يعتمد خطة "التأمين الصحي" المقترحة لعلاج مرضى الهيموفيليا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دور المسؤولية المشتركة والتكاتف بين المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والدولية…

الزراعة :ضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة خلال فترة الأعياد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن جميع قطاعات الوزارة الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة الأعياد (شم النسيم وتحرير سيناء والفطر) وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك لخدمة المواطنين..

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: