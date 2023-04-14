بثلاثية نظيفة ... سيراميكا كليوباترا يفوز على الإنتاج الحربي في مباراة ودية

‏فاز فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في التجمع الخامس.

‏سجل ثلاثية سيراميكا كليوباترا، صلاح محسن، خلال الشوط الأول من المباراة.

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد ناصف - مروان صحراوي - جاستس آرثر - أحمد هاني

خط الوسط: محمود نبيل - كونستانت وايو - صلاح محسن - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي

خط الهجوم: إبراهيم أيولا

تقدم صلاح محسن بهدف مبكر في الدقيقة ١٦، بعد تمريرة أمامية من محمود نبيل، لعبها صلاح "لوب" من فوق حارس الإنتاج.

وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني، في الدقيقة ٣٢، بنفس طريقة الهدف الأول، بعد تمريرة من محمود نبيل

وأضاف صلاح محسن الهدف الثالث في الدقيقة ٤٣ بعد تمريرة بينية من إبراهيم أيولا لعبها بباطن قدمه من لمسه واحدة على يمين حارس الإنتاج.

ودفع الكابتن معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خلال الشوط الثاني، باللاعبين عبد الرحمن بودي ومحمود زلاكا والحارس علي الجابري بدلا من كونستانت وايو وصلاح محسن وعامر عامر.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٦ للدوري الممتاز.