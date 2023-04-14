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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بنقابة الصحفيين

صدى البلد

افتتحت نقابة الصحفيين، معرض أهلا رمضان، بالدور الأرضى بمبنى النقابة .


يتوفر  بمعـرض مستلزمات البيـت "أهـلا رمضـان" بالطـابق الارضي بمقر النقابـة  كـل متطلبـات المنـزل (مـواد تموينيـه ولحـوم ودواجـن وزيت وأرز وأسماك) بتخفيضات تصل إلى 35%.

واوضحت نقابة الصحفيين،  أن المعرض تم بجهـود مـن الزميـل صـالح رجـب بالتنسيق مـع مـعـالـي الـدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .

تباع كافة السلع بأسعار مخفضة، يبلغ سعر كيلو السكر ب ١٤:٥٠  جنيه و الأرز ب ١٤:٥٠ و الدقيق ١٨ جنيه، والمكرونة وزن ٤٠٠ جرام ب ١٠ جنيها، والعدس الاصفر  ٥٠٠ جرام ب ٢١ جنيه ، وكوفى مكس ب ٤٥ جنيه، وجبنة عبور لاند وزن ٥٠٠ جرام ب ٢٩.٧٥ ، و جبنة عبور لاند وزن ٢٥٠ جرام ب ١٥ جنيه وجبنة روديس ٥٠٠ جرام ب ٣٠ جنيه وفراخ مجمدة برازيلى كيلو ب ٨٥ جنيه ووراك فراخ كيلو ب ٥٥ جنيه ولحمة مجمدة بتلو الكيلو ب ١٣٠ جنيه وكبدة بتلو الكيلو ب ١٤٠ جنيه وزيت خليط  ٨٠٠ مللي ب ٣٥ جنيه ومسلم روابى وجنيه  ١٥٠٠ مللى ب ١٠١ جنيه ومسلى كريستال   ١٥٠٠ مللى ب ٩٩ جنيه وشارك ليبتون ناعم وزن ٢٥٠ جرام ب ٥٧ جنيه .

من جانب آخر يتوفر بنقابة الصحفيين بالدور الأرضى ماركت القوات المسلحة الذى يتميز بأسعار مخفضة .

وتواصل نقابة الصحفيين توفير كافة الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية. 

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