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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال مدمر يقترب.. تحذير مرعب جديد من العالم الهولندي |هذه الدول مهددة

العالم الهولندي
العالم الهولندي

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلزال مدمر في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، بقوة تتخطى 6 ريختر.

زلزال مدمر

وقال هوجربيتس، إن الزلزال المدمر سيقع على بسبب حدوث تقارب في هندسة الكواكب، المتوقع أن ينتج عنها نشاط قوي وقد يحدث على أكثر تقدير في أثناء ساعات يوم الأحد 16 أبريل.

وكشف عن المكان المتوقع فيه، قائلا عنه إنه سيؤثر على جنوب وشرق نيوزيلندا والمكسيك.

وأكد هوجربيتس  أن وفق النظام الشمسي حدث في الصباح الباكر من اليوم اقتران عطارد وزوحل والشمس، حتى أننا نرى الخطوط الحمراء، بزاوية 90 درجة وسوف يحدث مساء اليوم في الساعة السابعة اقتران مع عطارد والأرض والمريخ.

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وأضاف: “ذلك يؤدي إلى حدوث النشاط الزلزالي الذي وصفه بأنه الأقوى، في أثناء وقوع اقتران كوكبي عطارد والزحل مع الشمس، وعلى مقياس ريختر تصل إلى 6 درجة”.

وأوضح هوجربيتس أنه “وفق الرسم البياني، ففي يوم 16 أبريل، نرى قمم القمر بالإضافة إلى أنه في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، يحدث نشاط زلزالي أكبر، وفي القمة القمرية الثانية يحدث زلزال قوي”.

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