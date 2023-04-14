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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. مقتدى الصدر يعلن تجميد تياره وإغلاق حسابه على تويتر

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري وجميع أنشطته وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حتى إشعار آخر.

وقال الصدر إنه قرر تجميد التيار الصدري ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث وبراني السيد الشهيد لمدة سنة، فيما وضع منشورا على حسابه عبر "تويتر"، يتضمن صورة مكتوب عليها "الحساب مغلق حتى إشعار آخر".

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والشهر الماضي، وجه مقتدى الصدر بعدم سفر 8 من أبرز قيادات التيار خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك، حيث جاء في بيان صادر عن مكتبه "أُبلغَ المسؤول الإداري في الحنانة الأخ مصطفى اليعقوبي، أن يبلِّغَ الشيخ محمود الجياشي والسيد حيدر الجابري والسيد عون آل النبي والشيخ حسن العذاري والسيد جليل النوري والشيخ أحمد المطيري والشيخ كاظم العيساوي والشيخ مؤيد الأسدي بعدم السفر لوجود ضرورات خاصة وعامة".

سانت ليجو

وتأتي هذه التطورات غداة جلسة عقدها مجلس النواب في الثالثة من فجر يوم 20 مارس الجاري، صوت فيها أعضاؤه الحاضرون على نصف مواد قانون الانتخابات المُعدل والذي يرفضه التيار الصدري بشدّة بعد أن فاز بأكثرية المقاعد البرلمانية (73 من أصل 329 مقعدا) في انتخابات أكتوبر 2021  التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة لأول مرة في الانتخابات العراقية.

كما شهدت تلك الانتخابات صعود 40 نائبا مستقلاً من تيارات وحركات سياسية انبثقت عن ساحات الاحتجاج وبالاعتماد على نظام الدوائر المُتعددة، دون الأخذ بطريقة "سانت ليجو" ذات التمثيل النسبي التي اعتمدت -في الانتخابات السابقة لعام 2021- على تقسيم أصوات التحالفات على نسبة 1.9، الأمر الذي أدى -في حينها- لتعزيز فرص فوز الكتل والكيانات الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة والمستقلين

 

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