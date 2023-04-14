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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تجري مناورات صاروخية في منطقة شينجيانج

صدى البلد

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الجمعة، بأن الصين أجرت مناورات عسكرية صاروخية في منطقة شينجيانج، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة دفاع تايوان رصد 4 طائرات عسكرية صينية و8 سفن حربية حول تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء، أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد في 16 أبريل بسبب "أنشطة فضائية"، فيما قالت الحكومة إن الحظر الجوي سيؤثر على حوالي 33 رحلة جوية.

وأوردت الوزارة أن "الصين أقامت بصورة أحادية منطقة حظر جوي في مناطق تتقاطع فيها العديد من المسارات الدولية بذريعة أنشطة فضائية"، مشيرةً إلى أن إغلاق الأجواء سيستمر 27 دقيقة.

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قتال فعلي

من جانب آخر، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، حيث قال خلال زيارة قاعدة بحرية جنوب الصين إن "الجيش يجب أن يدافع بقوة عن سيادة أراضينا، وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا"، وفق ما ذكرت محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت إن البحرية الصينية واصلت "تدريبا قتاليا فعليا" حول تايوان الثلاثاء، بعد يوم من إعلان بكين انتهاء مناورات وانتقاد رئيسة تايوان تساي إينج وين الصين لسلوكها "غير المسؤول".

وبدأت الصين المناورات يوم السبت بعد عودة تساي إلى تايبيه عقب اجتماع في لوس أنجلوس مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من السماح لتساي بزيارة مكارثي أو مقابلته. وتدعي بكين حقها في السيادة على تايوان ولم تتخل قط عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي لسيطرة بكين. وترفض حكومة تايوان بشدة ادعاء الصين.

أمريكا الرئيس الصينى تايوان الرئيس الصيني شي جين بينج مناورات عسكرية الصين

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