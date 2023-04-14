إصابة 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة النخيلي دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي أبوحماد وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أبوحماد بإستقبال كلا من "عمر د م ا" 51 سنة مصابا بكدمات متفرقة و"مها ع م ز" 40 سنة مصابة بكسر بعظمتي الكعبرة اليسري و"أمنية م م" 38 سنة مصابة بكدمات متفرقة جميعهم مقيمين عليم دائرة مركز ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة النخيلي دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي أبوحماد وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.