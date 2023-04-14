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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقات رمضانية متنوعة لطلاب جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، أن الكلية تواصل الانشطة المختلفة خلال شهر رمضان بصورة منتظمة.

أشار عميد زراعة عين شمس ، إلي قيام لجنة النشاط الفني مسابقة الانشاد الديني وذلك خلال شهر أبريل ٢٠٢٣ تحت إشراف رعاية الشباب بالكلية .

واوضح أن سوف يتم تقديم جوائز مالية لأول أربعة فائزين تصل لـ 600  جنيه فعلي من يرغب في الاشتراك سرعة التوجه لرعاية الشباب.

وأعلنت رعاية الشباب بجامعة عين شمس، عن قيامها بمسابقة القرآن الكريم ومسابقة المشروعات الصغيرة وذلك خلال شهر أبريل ٢٠٢٣ تحت إشراف لجنة الأسر برعاية الشباب.

وأوضحت رعاية الشباب، شروط التقدم للمسابقة وهي أن يكون الطالب مسددا للمصروفات الدراسية.

وأشارت إلى أن سوف يتم تقديم جوائز مالية لأول أربعة فائزين تصل لـ١٠٠٠ جنيه فعلي من يرغب في الاشتراك سرعة التوجه للجنة الأسر برعاية الشباب، 

وفي إطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم  على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم زملائهم والمحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأوضح الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس أن مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير" تتضمن توزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية المهمة والأساسية فى استخدام الأسر المصرية وأن مثل هذه المبادرات هو خير مثال على مدي الترابط والتكامل بين طلاب الأسرة وكافة طلاب الجامعة.

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