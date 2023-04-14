عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح جعفر العمدة.. رحلة أحمد عبد الله من الطب إلى الفن

أحمد عبدالله
أحمد عبدالله

كشف الفنان أحمد عبد الله أحد نجوم مسلسل جعفر العمدة والذي يجسد شخصية كارم فتح الله، أن المسلسل لم يكن العمل الأول له، ولكن نجاح العمل الكبير جعل البعض يظن ذلك.

وأضاف أحمد عبدالله أنه بدأ رحلته مع الفن منذ ما يقرب من 9 سنوات ببرنامج طبي بعنوان طبيب الحياة، وبعدها قدم أدوار صغيرة فى العديد من المسلسلات.

وأضاف عبد الله أنه ظل يقدم العديد من الأعمال التلفزيونية إلى أن بدأ فى المشاركة بالمسلسلات بشكل دائم مع تقديم شخصيات مؤثرة ضمن الأحداث كان آخرها الونش وضربة معلم والأخ الكبير وعلامة استفهام ولؤلؤ ونسل الأغراب. 
 

أحمد عبدالله ضيف صدى البلد

حل الفنان أحمد عبد الله نجم مسلسل جعفر العمدة والذي يجسد شخصية كارم فتح الله ضيفا على صدى البلد للحديث عن تفاصيل شخصيته فى المسلسل وتعاونه مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان. 

 

وتحدث أحمد عبدالله خلال الندوة عن كواليس المشاهد الصعبة التى جمعته بالفنان محمد رمضان ومي كساب، بالإضافة إلى الوقت الذي استغرقته فى تصوير الخناقة الشهيرة بينه وبين جعفر العمدة. 

 

وحرص أحمد عبدالله خلال الندوة الحديث عن مهنته الأساسية وهي الطب، بالإضافة إلى حقيقة تركه للعيادة الخاصة به من أجل التمثيل.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

الفنان أحمد عبد الله جعفر العمدة كارم فتح الله مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

وفاة 3 إخوة وإصابة أم وطفليها.. مفاجآت بالجملة في انهيار عقار الورديان

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

طوق نجاة.. تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة استعداد لفيلم العيد

4 مسلسلات مستمرة في التصوير حتى آخر رمضان.. ضرب نار والأجهر الأبرز

يسرا: والدتي لها الفضل الأول والأخير في حياتي والسوشيال ميديا صعبت الدنيا

حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يستعد لتصنيع 100 صاروخ لمهاجمة الجيش والشرطة

مسلسل حرب الحلقة 2.. محمد فراج ينقذ قسم إمبابة من عملية إرهابية

آخرها تحت الوصاية.. أعمال فنية تسببت في حراك برلماني لتعديل قانون الولاية

منذر رياحنة يتابع نجاح جعفر العمدة من دبي

تنظيم عزومة لفريق العمل.. المخرج أحمد الجندي يحتفل بنجاح الكبير أوى

ترشيحاتنا

فيه ستات تستاهل الخيانة.. جوري بكر تكشف عن رأيها في علاقة الرجل والمرأة

مش هتتوقعه .. نقص هذا العنصر يسبب الصداع الشديد وعلاجه متوفر

قرار جمهوري لدفع عجلة الاقتصاد.. ماذا تقدم مجالس الاستثمار والتصدير؟

الحصاد الأسبوعي للتربية والتعليم.. اجتماع هام في العاصمة الإدارية ومبادرة لدمج التكنولوجيا

النشرة الدينية.. دعاء ليلة القدر وعلاماتها.. شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة

الغرفة القاتلة.. محمود ينهي حياته بعد رحيل والده بنفس الطريقة منذ 4 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللعب على المكشوف|كبير الأثريين لـ صدى البلد: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك..وكليوباترا يونانية مقدونية

تنبؤات بظهور وباء فيروسي جديد يهدد حياة البشرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. السر وراء فقدان مي كساب وزنها الزائد…. فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

بملابس غير تقليدية.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

فيديو

سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة.. دعوى قضائية مثيرة الجدل بالدقهلية.. فيديو

أفضل قرار اتخذته| مي كساب تكشف سر فقدان وزنها.. فيديو

تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس.. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في سعر الذهب.. وتراجع الدولار.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ