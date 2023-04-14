بعد نجاح جعفر العمدة.. رحلة أحمد عبد الله من الطب إلى الفن

كشف الفنان أحمد عبد الله أحد نجوم مسلسل جعفر العمدة والذي يجسد شخصية كارم فتح الله، أن المسلسل لم يكن العمل الأول له، ولكن نجاح العمل الكبير جعل البعض يظن ذلك.



وأضاف أحمد عبدالله أنه بدأ رحلته مع الفن منذ ما يقرب من 9 سنوات ببرنامج طبي بعنوان طبيب الحياة، وبعدها قدم أدوار صغيرة فى العديد من المسلسلات.



وأضاف عبد الله أنه ظل يقدم العديد من الأعمال التلفزيونية إلى أن بدأ فى المشاركة بالمسلسلات بشكل دائم مع تقديم شخصيات مؤثرة ضمن الأحداث كان آخرها الونش وضربة معلم والأخ الكبير وعلامة استفهام ولؤلؤ ونسل الأغراب.



أحمد عبدالله ضيف صدى البلد

حل الفنان أحمد عبد الله نجم مسلسل جعفر العمدة والذي يجسد شخصية كارم فتح الله ضيفا على صدى البلد للحديث عن تفاصيل شخصيته فى المسلسل وتعاونه مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان.

وتحدث أحمد عبدالله خلال الندوة عن كواليس المشاهد الصعبة التى جمعته بالفنان محمد رمضان ومي كساب، بالإضافة إلى الوقت الذي استغرقته فى تصوير الخناقة الشهيرة بينه وبين جعفر العمدة.

وحرص أحمد عبدالله خلال الندوة الحديث عن مهنته الأساسية وهي الطب، بالإضافة إلى حقيقة تركه للعيادة الخاصة به من أجل التمثيل.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.