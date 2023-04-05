بعد تألقه فى جعفر العمدة.. أحمد عبد الله ضيف صدى البلد

حل الفنان أحمد عبد الله نجم مسلسل جعفر العمدة والذي يجسد شخصيته كارم فتح الله ضيفا على صدى البلد للحديث عن تفاصيل شخصيته فى المسلسل وتعاونه مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان.



وتحدث أحمد عبدالله خلال الندوة عن كواليس المشاهد الصعبة التى جمعته بالفنان محمد رمضان ومي كساب، بالإضافة إلى الوقت الذي استغرقته فى تصوير الخناقة الشهيرة بينه وبين جعفر العمدة.



وحرص أحمد عبدالله خلال الندوة الحديث عن مهنته الأساسية وهي الطب، بالإضافة إلى حقيقة تركه للعيادة الخاصة به من أجل التمثيل.





جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة



ويعرض المسلسل بشكل يومي على قناة dmc فى تمام الساعة 10:15 فيما يتم إعادة العرض مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا ومرة أخرى فى 9:45 صباحا.

أحداث جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

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