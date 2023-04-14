عائلة لها تاريخ .. من هو الفتى الذي ورط أمريكا في فضيحة مع حلفائها وما دوافعه؟

سربت عشرات الوثائق والصور التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، على منصات تويتر وتليجرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولًا على الشبكة منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكثير من هذه الوثائق لم يعد متاحًا على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تعمل على حذفها.

أمريكا - تسريب وثائق البنتاجون

فضيحة الولايات المتحدة مع حلفائها

كثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، إذ توفر إحداها معلومات حول الدفاعات الجوية للبلاد فيما توفر وثيقة أخرى معلومات حول جهود دولية تبذل لتعزيز قدراتها العسكرية، وتشير وثائق أخرى إلى مراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، إذ تفيد إحداها أنّ قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدعمون التحركات الاحتجاجية الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو وتعديلاته القضائية المثيرة للجدل.

وشدّد البنتاجون على أن الولايات المتحدة على تواصل مع حلفائها الدوليين حول هذه القضية وأن اللجان المعنية في الكونجرس أحيطت علمًا بهذه المسألة.

أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى أن تسريب وثائق وكالة سرية إلى الإنترنت كان نتيجة أفعال متعمدة.

وقال رايدر: إن هذا (التسريب) كان عملاً إجراميا ًمتعمداً، وأضاف أن الوكالة تقوم حاليًا بتقييم مدى تسرب أوراق سرية إلى الشبكة والضرر المحتمل من هذه الإجراءات.

وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمرة إذ يمكن أن تعرض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح أعداء البلاد معلومات قيمة.

وبعد أن كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أنّ مسرب الوثائق السرية عنصر في الجيش الأمريكي، أكد وزير العدل الأمريكي توقيفه، وحسب وزير العدل فإن المشتبه به يدعى جاك تيكسيرا وهو عنصر في سلاح الجو وأنّ توقيفه تم بدون حوادث.

وداهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به الأول في تسريب الوثائق الأمريكية متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

وأظهرت لقطات مصورة، تواجد ناقلة جند مدرعة وعشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية اعتقال الطيار في الحرس الوطني الجوي، البالغ من العمر 21 عاما، حيث داهم عملاء فيدراليون منزله بولاية ماساتشوستس.

اعتقال قوات أمريكا لـ جاك تيكسيرا

من هو جاك تيكسيرا

ويعرض موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن جاك تيكسيرا:

جاك تيكسيرا يبلغ من العمر 21 عامًا.

يعمل ضمن الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساشوستس.

يدير منصة إلكترونية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مخصصة لألعاب الفيديو، وهي المنصة التي سرب عليها الوثائق العسكرية الأمريكية.

دوافعه حتى الآن غير معروفة.

وفي غرفة للدردشة عبر منصة ديسكورد الشهيرة للتواصل الاجتماعي، كان تيكسيرا يُعرف أيضا باسم "أو جي"، والآن يواجه تيكسيرا اتهامات بموجب قانون التجسس.

وأتم تيكسيرا في عام 2020 دراسته الثانوية بمنطقة نورث دايتون، في ولاية ماساتشوستس، وقبل عام، انضم إلى جناح المخابرات رقم 102 في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس - والذي يعدّ قوة احتياطية في القوات الجوية الأمريكية.

في يوليو الماضي، رُقّي تيكسيرا إلى رتبة طيار من الدرجة الأولى وهو منصب صغير نسبياً في قاعدة أوتيس الجوية للحرس الوطني بمنطقة كيب كود الغربية، ومن واقع سِجلّ خدمته العسكرية، فإن عمل تيكسيرا الرسمي هو فني أنظمة نقل إلكترونية.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات الجوية الأمريكية، بأن الأفراد المكلفين بأنظمة النقل الإلكترونية هم المسؤلون عن تشغيل شبكة الاتصالات العالمية للقوات الجوية، ولا يفيد سِجلّ خدمة تيكسيرا بأنه تم إيفاده في أي مهام خارج البلاد.

وتفيد تقارير بأنه أفراد عائلته لهم تاريخ في الخدمة العسكرية. وقد تقاعد زوج أمه بعد 34 عاما من الخدمة، بحسب صحيفة واشنطن بوست. وكانت آخر رتبة وصل إليها هي رئيس رقباء في الوحدة التي يخدم بها تيكسيرا - جناح المخابرات رقم 102.

أما والدته، فكانت تعمل في مؤسسات غير ربحية تهتم بشؤون المحاربين القدماء في ماساتشوستس، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ودأبت والدة تيكسيرا على نشر صور للعائلة كل عام احتفالا بيوم المحاربين القدماء. وفي صور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر تيكسيرا مع كلبين مملوكين لعائلته على متن مركبات رباعية.

جاك تيكسيرا المسؤول عن تسريب وثائق أمريكا

دوافع تيكسيرا وراء تسيربه للوثائق

أفادت تقارير بأن تيكسيرا هو من وجّه دعوة لمجموعة من الأشخاص في غرفة للدردشة عبر منصة ديسكورد فقط في 2020.

وأُطلق على مجموعة الدردشة اسم "ثاج شيكر سنترال" فيما يتراوح عدد أعضائها بين 20 إلى 30 عضوا على الأرجح - معظمهم من الشباب الذكور المنتمين إلى بلدان مختلفة.

وأفادت واشنطن بوست بأن مجموعة الدردشة تبادلت فيما بينها "ميمات ونكات جريئة، وحديثا فارغا"، بالإضافة إلى مشاهدة أفلام وإقامة صلوات.

وقال أحد أعضاء المجموعة إن تيكسيرا كان شابا يتمتع بكاريزما ومتحمس للسلاح. وقال أعضاء آخرون لوسائل إعلام أمريكية إن تيكسيرا كان أكبر سنا من معظم أعضاء المجموعة، وإنه كان يبدو حريصا على إثارة إعجابهم.

وقال أحدهم لصحيفة "نيويورك تايمز" عن تيكسيرا إنه: "كان الرجل الأسطورة. الجميع أبدى احتراما لهذا الشاب". وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أخبر تيكسيرا مجموعة الدردشة أنه عمل في مؤسسة تحظر استخدام الهواتف المحمولة. وأفادت تقارير بأن تيكسيرا اعتاد على اتخاذ أسماء مختلفة كمستخدم للإنترنت.

ونشر تيكسيرا في السابق معلومات حساسة عبر غرفة الدردشة. لكن تقارير أفادت بأنه إنما شرع في نشر صور للوثائق بعد أن أصبح محبطا من عدم انتباه أعضاء آخرين في مجموعة الدردشة لما يقول.

وفي إحدى المناسبات، بحسب واشنطن بوست، بعث تيكسيرا رسالة غاضبة لأعضاء مجموعة الدردشة يشكو فيها من أنهم كانوا أكثر اهتماما بفيديوهات اليوتيوب.

وقال أحد أعضاء المجموعة لواشنطن بوست: "بدا غاضبا، وقال في أكثر من مناسبة: إذا لم تتفاعلوا يا شباب مع هذه الوثائق، فسأتوقف عن إرسالها".

وعن سبب مشاركة تيكسيرا للوثائق، قال أحد المراهقين من أعضاء المجموعة لصحيفة نيويورك تايمز: "هذا الشاب كان مسيحيا، مناوئا للحرب، وأراد فقط أن يبلّغ عددا من أصدقائه بما يجري".

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، أن وجود مثل هذه الوثائق على اطلاع من شاب يبلغ من العمر 21 في الحرس الوطني، أمر خطير بالتأكيد، وهو ما تعمل عليه البنتاجون الآن، وهو التضييق على المطلعين على الوثائق السرية وجعلها في أعلى المستويات.