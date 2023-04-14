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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال يتغزل في أسماء جلال: وتكة الدراما

صدى البلد

وقعت الفنانة أسماء جلال ضحية برنامج “رامز نيفر إند”، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر".

وسخر رامز جلال من إطلالة الفنانة أسماء جلال فور وصولها البوليفارد ببرنامج “رامز نيفر اند”، قائلا: “وتكة الدراما، سمراء الجيل، دي لابسة سويتر سواقين توك توك، إيه الجنازير اللي لابساها في رقبتك يا حبيبة قلبي فرحانة بالبيجاما الجديدة”.

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عدد كبير من الفنانين ولاعبي الكورة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد واحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ، ومحمد فراج وبسنت شوقي ، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، نهال عنبر ، أحمد عبد القادر ، واستطاع ان ينافس طيلة شعر رمضان الكريم الذي ضمن قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vil 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل  مسلسل الهرشة السابعة من بطولة وشاركها في البطولة  أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان، أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.
 

محمد رمضان اسماء جلال ياسمين عز محمد فراج احمد السقا

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