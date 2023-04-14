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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد محيي: مصطفى كامل إضافة للنقابة وهيجيب حق الموسيقيين.. وهانى شاكر ظلم نفسه

محمد محيي
محمد محيي

أكد المطرب محمد محيي، أنه لم يشارك في التصويت على أخر انتخابات بنقابة الموسيقيين، منوهًا أنه حال حضوره كان سيصوت للمطرب مصطفى كامل، حيث إنه إضافة للنقابة وللكثير من الموسيقيين.

 

وأوضح محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه شخص إداري جيد جدًا، ويدير نفسه بشكل جيد ولذلك سيدير النقابة بشكل جيد، كما انه عشرة العمر له، مضيفًا: "أنا وهو جيل واحد وشاركنا في الكثير من الأعمال التي نجحت بشكل كبير جدًا".

 

مصطفى كامل هيجيب حق الموسيقيين

 

وتابع: "هاني شاكر قيمة كبيرة للمنصب.. مصطفى كامل فاهم في الإدارة والدهاليز أكتر.. مصطفى هيجيب حق الموسيقيين"، منوهًا بأن هاني شاكر ظلم نفسه مع مطربي المهرجانات والراب، وكان لابد أن يكون هناك مساحة حرية واتفاق بينهما.
 

مصطفى كامل محمد محيي الإعلامية أسما ابراهيم هاني شاكر حبر سري

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