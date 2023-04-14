جميلة الحلقة 24 .. ريهام حجاج تحتفظ بتسجيل صوتي ليسرا اللوزي

عرض مساء اليوم الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



تبدأ الأحداث بمحاولة شيري الوصول لمي وترسل لها رسالة نصية تؤكد فيها على نسبة الـ 50% الخاصة بها.

ثم ترسل مي رسالة شيري لجميلة، وتخبر جميلة زياد ان شيري دائمة الغيرة منها، وتؤكد انها لن تواجهه شيري وتترك الرسالة الصوتية للوقت اللزوم، المناسب ، لتذهب شيري لمنزل مي ولكنها تتجاهلها ، قم يذهب شريف لشهيرة برفقة ايه ويعتذر لها، يطمئن الطبيب زوجه رجب على حالته الصحية، تتصل مي بجميلة وتتجاهلها، يهادي هشام الممرضة الخاصة به هدية قيمه، تبدو ملامح الحمل على جميلة.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.