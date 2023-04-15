عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هيمنة على قطاع المال.. بلومبرج تعلن نسختها الخاصة من ChatGPT

Bloomberg GPT
Bloomberg GPT

أعلن مسؤولين في شركة بلومبرج Bloomberg في مقابلة مع الشبكة الإخبارية CNBC إنها طورت نموذجها الخاص العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار تكنولوجيا الـ  ChatGPT.

طورت شركة Bloomberg LP نموذجًا للذكاء الاصطناعي باستخدام نفس التكنولوجيا الأساسية لـ GPT الذي ابتكرته شركة OpenAI ، وتخطط لدمجه في الميزات التي يتم تقديمها في كل منتجات السوفت وير الخاص بها.

تقول بلومبرج إن أداة Bloomberg GPT الخاصة بها هي نموذج داخلي، شديد الدقة في الإجابات على الأسئلة، مثلا إذا سألته  "الرئيس التنفيذي لشركة Citigroup Inc؟" سيجيب بدقة، ليس ذلك فحسب بل تم برمجة الأداة لتكون قادرة على تحليل سوق الاسهم، وتقييم ما إذا كانت العناوين الرئيسية للأخبار في اتجاه هبوط أو صعود الأسهم للمستثمرين، وحتى القدرة على كتابة مواضيع وأخبار اقتصادية بناء على دلالات قصيرة.

Bloomberg GPT


تم تدريب الروبوت الخاص بوكالة بلومبرج من خلال نماذج لغوية كبيرة وعملاقة تصل إلى تيرابايت من البيانات النصية وهي حجر الأساس في صناعة هذه التكنولوجيا.

الخطوة الجديدة لشركة "بلومبرج" يجعلها تدخل في سباق التسلح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على غرار عمالقة وادي السيليكون مثل  مايكروسوفت  و جوجل، حيث تتسابق الشركات الناشئة في التعاون مع هذه الشركات وجذب الاستثمارات إليها في مجال الذكاء الاصطناعي لدمج هذه التكنولوجيا في المنتجات، وتعمل بانتظام على جمع الأموال التي تزيد عن مليار دولار.

تُظهر خطوة بلومبرج بكشفها عن برنامج الـ  GPT  الخاص بها كيف يرى مطورو البرمجيات خارج وادي السيليكون أهمية دمج مثل هذه الوسائل وأحدث التقنيات في جميع مناحي الحياة، مما يعني أنه قريبا سيكون الكثير من المهام "مؤتمتة" وهي التي كانت تتطلب إنسانًا في السابق.

كيف سيعمل BloombergGPT؟

الهدف من هذه الأداة مختلف جدا عن ChatGPT العادي المستخدم للإجابة عن الأسئلة العاملة والدخول في دردشة عامة مع مستخدمي محرك بحث Bing، في هذه الحالة بلومبرج تركز على القطاع الاقتصادي ومؤشرات الأسهم والتحليل المالي، وبالتالي هي ليست أداة للاستخدام العام.

نهج وهدف شركة بلومبرج مختلف، وبالتالي تم تدريب GPT الخاص بها على عدد مهول من المستندات المالية التي جمعتها الشركة على مر السنين لإنشاء وسيلة ذكاء اصطناعي متخصص في الأمور الاقتصادية، يتقن بشكل خاص عالم المال والأعمال.

في المقابل ، تم تدريب GPT الخاص بـ OpenAI على تيرابايت من النصوص ، والغالبية العظمى منها لا علاقة لها بقطاع المال والأعمال بل معلومات عامة.

علي بابا الراعي الرسمي للتجسس .. مخاوف من ChatGPT الصيني

طريقة استخدام شات جي بي تي ChatGPT على تيليجرام

بالنسبة لروبوت شركة بلومبرج، نرى أن حوالي نصف البيانات المستخدمة في إنشاء نموذج بلومبيرج من مصادر غير مالية مأخوذة من شبكة الإنترنت، بما في ذلك GitHub وقنوات YouTube و معلومات من ويكيبيديا، لكن بلومبرج أضافت أيضًا أكثر من 100 مليار كلمة من مجموعة بيانات خاصة تسمى FinPile ، والتي تتضمن البيانات المالية التي جمعتها الشركة على مدار العشرين عامًا الماضية ، بما في ذلك إيداعات الأوراق المالية والبيانات الصحفية وقصص بلومبرج الإخبارية والقصص من المنشورات الأخرى وكل عناوين وأخبار الويب الخاصة بعالم المال والأعمال.

بلومبرج ChatGPT Bloomberg OpenAI Bloomberg LP Citigroup مايكروسوفت جوجل GPT BloombergGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

موضوعات متعلقة

تابلت جديد من شاومي بمعالج Snapdragon وذاكرة 8 رام

هواوي سلسلة هواتف متوسطة المدى تنافس iPhone 14

تسريبات تكشف مواصفات هاتف OnePlus Nord 3

آسوس تطلق هاتف ROG Phone 7  في الأسواق العالمية.. اعرف مواصفاته

تاريخ صلاحيتها انتهى.. WhatsApp يتوقف عن العمل مع هذه الأجهزة

ميزات تحكم جديدة.. تحديث ثوري لتطبيق Google contacts

خطوة مهمة لحماية حسابك البنكي .. Google تنصح مستخدميها باستخدام هذا التطبيق

مايكروسوفت تطلق تحذيرا لمستخدمي windows 10.. اعمل تحديث بسرعة

ترشيحاتنا

فرنسا.. مرسوم إصلاح نظام التقاعد يصدر بالجريدة الرسمية

لهذا السبب.. عليك وضع عملة معدنية في الفريزر

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

دعاء ليلة القدر.. متنوع ويشمل كل أوقات اليوم

10 آلاف دولار.. رسوم جديدة للحصول على الجنسية المصرية بعد موافقة البرلمان

بيان شديد اللهجة من الصين لأمريكا بعد العقوبات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

تحليل DNA وقاعدة بيانات.. حقيقة مبادرة وهمية للم شمل الأطفال المفقودة بعائلاتهم

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ