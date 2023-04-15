هيمنة على قطاع المال.. بلومبرج تعلن نسختها الخاصة من ChatGPT

أعلن مسؤولين في شركة بلومبرج Bloomberg في مقابلة مع الشبكة الإخبارية CNBC إنها طورت نموذجها الخاص العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار تكنولوجيا الـ ChatGPT.

طورت شركة Bloomberg LP نموذجًا للذكاء الاصطناعي باستخدام نفس التكنولوجيا الأساسية لـ GPT الذي ابتكرته شركة OpenAI ، وتخطط لدمجه في الميزات التي يتم تقديمها في كل منتجات السوفت وير الخاص بها.

تقول بلومبرج إن أداة Bloomberg GPT الخاصة بها هي نموذج داخلي، شديد الدقة في الإجابات على الأسئلة، مثلا إذا سألته "الرئيس التنفيذي لشركة Citigroup Inc؟" سيجيب بدقة، ليس ذلك فحسب بل تم برمجة الأداة لتكون قادرة على تحليل سوق الاسهم، وتقييم ما إذا كانت العناوين الرئيسية للأخبار في اتجاه هبوط أو صعود الأسهم للمستثمرين، وحتى القدرة على كتابة مواضيع وأخبار اقتصادية بناء على دلالات قصيرة.

Bloomberg GPT



تم تدريب الروبوت الخاص بوكالة بلومبرج من خلال نماذج لغوية كبيرة وعملاقة تصل إلى تيرابايت من البيانات النصية وهي حجر الأساس في صناعة هذه التكنولوجيا.

الخطوة الجديدة لشركة "بلومبرج" يجعلها تدخل في سباق التسلح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على غرار عمالقة وادي السيليكون مثل مايكروسوفت و جوجل، حيث تتسابق الشركات الناشئة في التعاون مع هذه الشركات وجذب الاستثمارات إليها في مجال الذكاء الاصطناعي لدمج هذه التكنولوجيا في المنتجات، وتعمل بانتظام على جمع الأموال التي تزيد عن مليار دولار.

تُظهر خطوة بلومبرج بكشفها عن برنامج الـ GPT الخاص بها كيف يرى مطورو البرمجيات خارج وادي السيليكون أهمية دمج مثل هذه الوسائل وأحدث التقنيات في جميع مناحي الحياة، مما يعني أنه قريبا سيكون الكثير من المهام "مؤتمتة" وهي التي كانت تتطلب إنسانًا في السابق.

كيف سيعمل BloombergGPT؟

الهدف من هذه الأداة مختلف جدا عن ChatGPT العادي المستخدم للإجابة عن الأسئلة العاملة والدخول في دردشة عامة مع مستخدمي محرك بحث Bing، في هذه الحالة بلومبرج تركز على القطاع الاقتصادي ومؤشرات الأسهم والتحليل المالي، وبالتالي هي ليست أداة للاستخدام العام.

نهج وهدف شركة بلومبرج مختلف، وبالتالي تم تدريب GPT الخاص بها على عدد مهول من المستندات المالية التي جمعتها الشركة على مر السنين لإنشاء وسيلة ذكاء اصطناعي متخصص في الأمور الاقتصادية، يتقن بشكل خاص عالم المال والأعمال.

في المقابل ، تم تدريب GPT الخاص بـ OpenAI على تيرابايت من النصوص ، والغالبية العظمى منها لا علاقة لها بقطاع المال والأعمال بل معلومات عامة.

بالنسبة لروبوت شركة بلومبرج، نرى أن حوالي نصف البيانات المستخدمة في إنشاء نموذج بلومبيرج من مصادر غير مالية مأخوذة من شبكة الإنترنت، بما في ذلك GitHub وقنوات YouTube و معلومات من ويكيبيديا، لكن بلومبرج أضافت أيضًا أكثر من 100 مليار كلمة من مجموعة بيانات خاصة تسمى FinPile ، والتي تتضمن البيانات المالية التي جمعتها الشركة على مدار العشرين عامًا الماضية ، بما في ذلك إيداعات الأوراق المالية والبيانات الصحفية وقصص بلومبرج الإخبارية والقصص من المنشورات الأخرى وكل عناوين وأخبار الويب الخاصة بعالم المال والأعمال.