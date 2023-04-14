البحوث الفلكية تعلن عن مواعيد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وكان المعهد أعلن في وقت سابق مواعيد عيد الفطر المبارك ومواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

وأوضح المعهد أن مواعيد صلاة عيد الفطر في القاهرة والجيزة سوف تكون في تمام الساعة 5:47 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 دقيقة صباحا.

مواعيد عيد الفطر

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة).