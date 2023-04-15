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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ من 190 جنيها.. أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم السبت

صدى البلد

تقوم وزارة الزراعة بمجهودات كبيرة فى سبيل طرح اللحوم بلدى بأسعار مخفضة عن الأسواق فى منافذها المنتشرة بالقاهرة والمحافظات، والتى يصل عددها إلى 234 منفذا. 

ويصل سعر الكيلو من اللحوم البلدية السبت 15- 4- 2015 بمنافذ الزراعة إلى 190 جنيهًا، فى حين أنه يتم طرحها في الأسواق بـ 300 جنيه.

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أسعار اللحوم اليوم السبت 15- 4- 2015

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية
 

واستقر سعر اللحمة الجملى عند 200 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحم المفروم اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها. 

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170  جنيها للكيلو. 

أسعار كــبــاب الــحــلة 

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 200 و250 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 260 جنيها للكيلو.
 

 وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ،أن الحكومة قامت بخطوة غير مسبوقة في السيطرة على إرتفاع أسعار اللحوم في السوق المصرية، وذلك من خلال أنها سعت متمثلة في وزارة الزراعة لإنشاء مزارع لإنتاج اللحوم في دولة تشاد، بالتزامن مع شهر رمضان.

وأوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، أنه من المفترض بعد قرار الحكومة أن يتم توفير اللحوم في الـسوق المصرية بأسعار مخفضة بعد الإرتفاع الكبير في أسعار اللحوم والتي نجمت عن إرتفاع أسعار الدولار، وإرتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وللأسف هذا لم يحدث حتي الآن.

وأشار «أبواللوز» في تصريحات له  إلى أن الحكومة كانت تهدف من إستيراد اللحوم البلدية من تشاد، زيادة المعروض من اللحوم البلدية، وبالتالي العمل على إنخفاض أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، وهى خطوة بناءة من الحكومة للتخفيف على المواطنين من الزيادة المضطردة في أسعار اللحوم البلدية والدواجن، منوهًا بأن ذلك يعد قاعدة اقتصادية هامة، فزيادة المعروض من السلعة يعمل على انخفاض سعرها، وهذا لم يتحقق وبعد انقضاء نصف الشهر الكريم لازالت الأسعار في إرتفاع مستمر وهناك إنفلات غير مسبوق فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك نتيجة جشع التجار.


وكشف أبواللوز، عن عدم السيطرة على أصحاب المزارع الكبرى لتخفيض أسعار اللحوم حيث وصل كيلو اللحوم القائم إلى 120 جنيها، ومن ثم قد تتخطى أسعار اللحوم  300 جنيها ،لافتا أن ما يحدث من إرتفاع كبير وغير مبرر لأسعار اللحوم ومختلف المواد والسلع الغذائية والإستهلاكية، إستغلالا من قبل التجار والشركات لإرتفاع الطلب عليها مع حلول العيد، مطالبا الجهات الرقابية المختصة بوضع حد لذلك.

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