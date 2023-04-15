عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فك اللغز.. تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

نعرض عبر منصة “ صدى البلد ” تفاصيل قصة جريمة تجسدت فى مقتل زوجة على يد زوجها بأسوان. 

نجحت جهود الأجهزة المعنية فى فك لغز العثور على فتاة عشرينية بأسوان لفظت أنفاسها الأخيرة شنقاً حيث تبين أن زوجها هو المتهم الرئيسى للواقعة.

وترجع التفاصيل إلى كشف الجهات المعنية إلى وقوع مشاجرة بين الزوج وزوجته بسبب خلافات زوجية مما أدى إلى الاستعانة بحبل وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة شنقا.

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

تعليم أسوان تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

فك لغز

وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث حيث نجح الفريق في إلقاء القبض على الزوج الذى انهي حياة زوجته شنقاً إثر خلافات زوجية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية للعرض المتهم على الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأت الواقعة بتلقى الجهات المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على فتاة عشرينية جثة هامدة بظروف غامضة ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجتماعات تنسيقية بتعليم أسوان للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

مدير إدارة دراو التعليمية يتفقد الاختبارات الأدائية بمدارس أسوان

معاينة

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة شنقاً بواسطة حبل وذلك في ظروف غامضة، ولم يتبين السبب حتى الوقت الحالة ، وأنها تدعى إسراء.ج 23 عاماً .

وتمت إجراءات إيداع جثمان الفتاة التى لفظت أنفاسها الأخيرة شنقاً على يد زوجها بالمشرحة العمومية. 

https://fb.watch/jVA8Nbl8VW/?mibextid=Nif5oz

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

ترشيحاتنا

زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الجمعة (الأخيرة- العظيمة).. عيد القيامة المجيد

دخلت في 2021 .. قصة سيدة عاشت 500 يوم في كهف بمفردها

لا غنى عنها.. مشروبات رمضانية باردة تقضي على الجفاف

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

تحليل DNA وقاعدة بيانات.. حقيقة مبادرة وهمية للم شمل الأطفال المفقودة بعائلاتهم

بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ