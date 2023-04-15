فك اللغز.. تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها بأسوان

نعرض عبر منصة “ صدى البلد ” تفاصيل قصة جريمة تجسدت فى مقتل زوجة على يد زوجها بأسوان.

نجحت جهود الأجهزة المعنية فى فك لغز العثور على فتاة عشرينية بأسوان لفظت أنفاسها الأخيرة شنقاً حيث تبين أن زوجها هو المتهم الرئيسى للواقعة.

وترجع التفاصيل إلى كشف الجهات المعنية إلى وقوع مشاجرة بين الزوج وزوجته بسبب خلافات زوجية مما أدى إلى الاستعانة بحبل وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة شنقا.

فك لغز

وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث حيث نجح الفريق في إلقاء القبض على الزوج الذى انهي حياة زوجته شنقاً إثر خلافات زوجية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية للعرض المتهم على الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأت الواقعة بتلقى الجهات المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على فتاة عشرينية جثة هامدة بظروف غامضة ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معاينة

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة شنقاً بواسطة حبل وذلك في ظروف غامضة، ولم يتبين السبب حتى الوقت الحالة ، وأنها تدعى إسراء.ج 23 عاماً .

وتمت إجراءات إيداع جثمان الفتاة التى لفظت أنفاسها الأخيرة شنقاً على يد زوجها بالمشرحة العمومية.

https://fb.watch/jVA8Nbl8VW/?mibextid=Nif5oz