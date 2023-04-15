حياة كريمة يساعد سيدة عجوز تنظف المنازل بمبلغ مالي

قدم برنامج حياة كريمة مساعدة لسيدة عجوز تعمل في تنظيف المنازل بمبلغ قدره 500جنيها.



ووصفت السيدة العجوز، طبيعة عملها قائلة،: "بمسح سلالم وكنت بنضف البيوت بس دلوقتي مش بقدر عشان كنت عاملة حادثة مش بشتغل وبكتفي بتنظيف السلالم، والشغلة بتاعتي مكفياني وراضية وكله نعمة من عند الله، ونفسي ربنا يعطيني الصحة ومفيش حاجة نقصاني والحياة بقت سوداء بعد وفاة ابنى".

وبعد انصراف أيمن مصطفى، جاءت سيدة قعيدة على كرسي متحرك لتطلب دعم ومساعدة من السيدة العجوز قدرها 100 جنيه لتدفع إيجار منزلها، فأخرجت السيدة العجوز الـ 500 جنيه فورا وأعطتها المبلغ كله على الفور.

وعاد، مقدم برنامج "حياة كريمة"، للحديث مع العجوز، وأخبرها بأن هذا الموقف الإنساني تم تصويره وأخرج لها مبلغ 10 آلاف جنيه مكافأة على موقفها الإنساني، فكانت المفاجئة رفضها الحصول على المبلغ رغم الإلحاح الشديد.

https://fb.watch/jVCa4H3H11/?mibextid=MWK7h5