بإطلالة لافتة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعيلتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هاجر في الصورة أمام المرايه بإطلالة متميزة ولافتة، مرتدية تيشيرت بالون الاسود وبنطلون جينز اسود،ومعتمدة علي الميكب اللامع وانسدال خصلات شعرها البني.

هاجر احمد





ومن ناحية أخرى تنتظر الفنانة هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" وهو من بطولة خالدالنبوي، غادة عادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز،وهو عن رواية توفيق الحكيم بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.