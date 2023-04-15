تعرف على أسعار الكحك والبسكويت استعداداً لعيد الفطر المبارك| فيديو

أيام تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك، والذي تجمعنا به طقوس مختلفة؛ من أهمها شراء الكحك والبسكويت.

ورصدت عدسة صدى البلد، أجواء الاستعداد للعيد من أحد المخابز بحي المعادي، وأسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور.

وقال محمد خليل، صاحب المخبز، إنه بدأ في استقبال موسم عيد الفطر المبارك، بنية إسعاد كافة الفئات بأسعار مناسبة خاصةً بعد ارتفاع أسعار الخامات.

وأشار أن كيلو الكحك ٩٠ جنيها، والبسكويت ١٠٠ جنيها، والبيتي فور ١٢٠ جنيه للكيلو.

وتشهد الأسواق إقبالاً ملحوظ على شراء حلوى العيد، باعتبارها أحد أهم طقوس أول أيام العيد.

متى موعد عيد الفطر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان، عن موعد عيد الفطر 2023 في مصر، مؤكدًا أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023، وفقًا للحسابات الفلكية.

إجازة عيد الفطر

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023، على أن تكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاميلين بالقطاع العام، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.