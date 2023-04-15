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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 معلومات عن مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.. تعرف عليها

مشروع الطاقة الشمسية
مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان

مشروعات عملاقة ومتميزة نشهدها يوماً بعد يوم في مختلف المحافظات بما يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة بقطاعات العمل العام المتعددة في الجمهورية الجديدة .

واليوم نقدم عبر منصة " صدى البلد " 7 معلومات عن أبرز المشروعات الجارية على أرض محافظة أسوان ، أرض بلاد الذهب ، وهو مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمركز دراو .

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الطاقة الشمسية

1- يعد مشروع الطاقة الشمسية من أهم مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في العالم .

2- من أبرز مشروعات تنوع مصادر الطاقة بأسوان .

3- قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفتتاحه فى ديسمبر عام 2021 أثناء فعاليات " أسبوع الصعيد " 

4- ينتج مشروع الطاقة الشمسية ببنبان حالياً 1460 ميجاوات من 32 محطة شمسية.

5- مخطط إنشاء 40 محطة شمسية تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل أكثر من 90 % من إنتاج السد العالى .

6- حصل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان على العديد من الجوائز، ومنها إعلان مجموعة البنك الدولى عن حصوله على الجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك المتميزة على مستوى العالم عام 2019، وهي المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذه الجائزة.

7- يأتى تنفيذ هذا المشروع القومى فى إطار سعى الدولة لزيادة الطاقة المنتجة على مستوى الجمهورية لدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية وأيضاً بالمشروعات التنموية والاستثمارية .

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مشروعات عملاقة

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتوفير جميع التسهيلات لأعضاء الوفد الدبلوماسى الذى يضم 11 سفيراً من دول أمريكا اللاتينية وهى جواتيمالا وبنما وفنزويلا وكولومبيا وكندا وتشيلى وبيرو والأرجنين والأكوادور وكوبا والباراجواى، وذلك خلال زيارتهم لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

رافق الوفد الدبلوماسى، خلال الزيارة، السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية.

وخلال جولتهم التفقدية لمكونات هذا المشروع العملاق استمع السفراء لشرح تفصيلى عن مراحل تنفيذه من المهندس على وصفى مدير العمليات بالمشروع ، واللواء محمد خالد مدير أمن المشروع ، الذى يضم المحطات الشمسية ببنبان التي تنتج حالياً 1460 ميجاوات من 32 محطة شمسية ضمن مخطط إنشاء 40 محطة شمسية تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل أكثر من 90 % من إنتاج السد العالى .

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