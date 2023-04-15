حملات توعوية بأسوان لمكافحة وعلاج الأدمان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان لمجابهة ظاهرة إنتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعى بين النشء والشباب والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية.

وأكد المحافظ على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات .

حملات توعوية

وأشار محافظ أسوان إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ) .

كان مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة قام بتنظيم الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل العاملين للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات ، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى التى تتم على قدم وساق بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن .

يأتي ذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية المكثفة للإرتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة ، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن .

أنشطة متنوعة

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم بشكل مستمر إستكمال البرامج التدريبية التثقيفية والتأهلية للعاملين التابعين للجهاز الإدارى بالمحافظة حيث يتم التدريب على حزمة من التطبيقات بأحدث الإصدارات وتطوير مهارات العاملين فى مجال التحول الرقمى.

فى نفس السياق أشار الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة إلى أنه بأنه تم عقد ورشة عمل تدريبية لرؤساء الوحدات القرية والأحياء ومديرى ورؤساء الأقسام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإشراف من شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية، بحضور مدير الموارد البشرية من أجل تحسين وتنمية قدرات العاملين ، وبما ينعكس أثره على تحسين أداء العمل.