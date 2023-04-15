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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف من مقرأة الحسين: مصر استعادت ريادتها الدينية

وزير الأوقاف من المقرأة
وزير الأوقاف من المقرأة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما يقوم به أعلام وسفراء دولة التلاوة، من القراء والأئمة والعماء فى مصر وخارجها على مدار شهر رمضان الكريم، من مقارئ قرآنية وصلوات تراويح وتهجد، جهد عظيم فى خدمة القرآن ودين الله عز والله،  يؤكد استعادة مصر لريادتها الدينية، وفى تلاوة القرآن الكريم، ويستعيد ذكرى أجيال عظيمة من هذا البلد العظيم فى خدمة القرآن الكريم، فمصر بلد الإيمان.


وأشار وزير الأوقاف، خلال كلمته أثناء حضور مقرأة القرآن الكريم بحجرة المقتنيات النبوية بمسجد الحسين، وأذاعته قناة الناس، إلى أنها ليلة عظيمة مباركة، فى غرفة مباركة لما تحويه من آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا لحسن عبادته وطاعته، لافتا إلى أن ما يحدث فى الشهر الكريم، من إقبال عظيم على بيوت الله صلاة وقياما وتهجدا وذكرا ومقارئ قرآنية، وإقبال على دروس العلم، يؤكد على أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل. 


واستكمل وزير الأوقاف: "ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فجر أو يوم لشهر رمضان الكريم، من افتتاح لمسجد مصر ومركزها الثقافى الإسلامي، ودار القرآن الكريم التى لا نظير لها فى العالم، وسبق إحياء أو مقرأة قرآن كريم منها، ربنا يجيزيه خير الجزاء عن إكرامه لأهل القرآن وحفظة القرآن والنابغين فى القرآن الكريم، وأن يوفقه لاهتمامه بعمارة بيوت الله".


وكانت قناة الناس، قد أذاعت مقرأة قرآن كريم ودعاء لكبار قراء دولة التلاوة، لأول مرة من داخل غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. 


وترأس القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،  مقرأة كبار قراء القرآن الكريم، فى قراءة سورة الكهف بحجرة المقتنيات النبوية بمسجد بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وشاركه كلا من القارئ الشيخ محمود الخشت ، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة. 


وعقب الانتهاء من المقرأة، قام كبار قراء القرآن الكريم، بالدعاء لمصر وشعبها، وأن يحفظها ويوفق قادتها، وكذلك أن يلبغنا ليلة القدر، فى هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك.  


وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.


وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

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