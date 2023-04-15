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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: نتابع أوضاع المصريين في السودان ورسالة عاجلة من السفارة بالخرطوم

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية  يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح اليوم.

وأصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم بياناً صباح اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وطالبت وزارة الخارجية كافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

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