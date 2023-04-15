فريدة سيف النصر : اللهجة السوهاجية صعبة ولكن تدربنا عليها

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن الصعوبات التى واجهتها فى مسلسل عملة نادرة وتحديدا اللهجة الصعيدية.

وقالت فريدة سيف النصر : كان هناك مصحح لهجة وهو عبد النبى الهوارى، حيث اللهجة التى نتحدث بها فى المسلسل هى السوهاجية، وكانت بالتأكيد صعبة على جميع الممثلين، وأخذنا وقتا حتى نتقن اللهجة السوهاجية، وبما فى ذلك جمال سليمان الذى حاول اتقانها بشدة ونجح فى ذلك خاصة أنها كانت صعبة عليه، وأتصور أن جميع فريق العمل لم يقصر فى أداءه وبذلوا اقصى ما فى جهدهم حتى يخرج العمل بشكل جيد.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.