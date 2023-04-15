بعد تطورات الأوضاع .. وزير الخارجية البريطاني يوجه رسالة للسودانيين

دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى ضرورة وقف العنف المستمر في السودان فورًا.

وقال كليفرلي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "يجب أن يتوقف العنف المستمر في جميع أنحاء السودان على الفور.

تدعو المملكة المتحدة القيادة السودانية إلى بذل كل ما في وسعها لتخفيف التصعيد ومنع المزيد من إراقة الدماء".

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن العمل العسكري لن يحل هذا الوضع.

وكان رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، أكد في كلمة له أن البلاد تواجه خطر التفكك والضحايا هم السودانيون، لافتًا إلى أن الحل السلمي في السودان ما زال ممكنًا.

وأضاف حمدوك أن الحرب في السودان يعني حربًا في الإقليم، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورًا وتحكيم لغة العقل.

كما طالب المجتمع الدولي بتهدئة الأوضاع في السودان، مشيرًا “ما زلنا نحكم صوت العقل وندعو قوات الدعم السريع إلى سحب قواتها من الخرطوم”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، قال بيان القيادة “إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.

وأضاف البيان “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة”.