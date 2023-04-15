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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملة نادرة الحلقة 24.. نيللي كريم تنتقم من عبد الجبار وتحرق وكالته

عملة نادرة
عملة نادرة

شهدت الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.
 
تبدأ الأحداث وعبد الجبار يجلس مع الشيخ المنزلاوي ويدخل حسن أبو عصايا ويلومه الشيخ المنزلاوي على استضافته لنادرة في منزله وهو امر غير لائق خاصاً انها غريبة عنهم، يخبرهم حسن أبو عصايا انه تزوج نادرة.


يطلب حسن أبو عصايا أن يتربى يوسف مع نادرة و يثور عليه عبد الجبار ويخبره ان يوسف خط أحمر ويرفض طلب الشيخ المنزلاوي بزيارة نادرة له، يلوم عصام والدة على زواجه من نادرة و ظلمه لوالدته، تجلس زبيدة زوجة حسن أبو عصايا وحيدة و حزينة، يدخل عليها حسن و يدللها و يخبرها بقيمتها ومعزتها في قلبه، تعتذر لها نادرة و تطلب منها ان تسامحها وتخبرها انها مثل ابنتها.

اصبح زواج حسن أبو عصايا من نادرة حديث النجع كله، تخبر سميرة سكينة و إسراء و أنس انها ستستعين بشيخ "يفك الاعمال" و ترتبك اسراء، يجلس مسعود شارد وحيد، تدخل عليه سميرة تجد حرارة جسده مرتفعة و يخبرها "انا الشر".


تجتمع نادرة بعبيدة وبعض شباب النجع سراً لمساعدتها في حربها على عبد الجبار، تجلس سكينة مع مسعود وهي معتقدة ان عين وأصابت ابنها وترقيه وتطلب منه ان يحدثها ولكنه لا يهذي بالكلام ويخبرها انه قتل بلال اخوه من أجل الأرض، تعتقد سكينه انه تحت تأثير الحمى ولكنه يعيد كلامه وتقوم بصفعه عدت مرات على واجهه وتسبه وتبكي وتشتكي الي الله وهي تدعي عليه وتحتضنه وتصرخ باسم بلال ومسعود.


تقابل نادرة القط أحد رجال عبد الجبار وتطلب منه سرقة "وصلات الأمانة" التي لدي عبد الجبار والخاصة بأهل النجع، تلطم سكينة خديها تشتكي الى الله و تسأل عن ثأرها لولدها و تخشي من ان يتحدث امام أحد و تؤكد انه يجب ان يموت، تخبر سكينة عبد الجبار بما قاله مسعود و ليبدو عليه علمه بالأمر مسبقاً، و يخبرها ان تربيتها هي السبب و تلقي عليه اللوم و يخنقها و يخبرها لو تحدثت هي او مسعود في هذا الامر مجدداً سيقتلها.

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عملة نادرة الحلقة 23.. نيللي كريم تخدر مسعود وتتزوج من حسن أبو عصايا

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عملة نادرة الحلقة 22.. زواج دميانة ونادرة في حماية أبو عصايا

 


تتصل نادرة بعبد الجبار و تطلب منه رؤيه ابنها يوسف، و يخبرها انها أصبحت زوجة رجل و يؤكد لها انها لن ترى ابنها مرة اخرى، يدخل القط على عبد الجبار ويقدم له "وصلات الأمانة" الخاصة بأهل النجع و يطلب منه عبد الجبار اعطائهم لعلاء ليضعهم في خزنة الوكالة، يستعد زوج نفيسة للسفر و لكنه وضع شيء في ظرف و أرسله مع طفل صغير لعلاء، يفتح علاء الظرف و يجد هاتف محمول و رسالة نصية من زوج نفيسة يخبره عن سبب وفاة زوجته و ان الدليل على كلامه داخل التليفون من خلال الفيديو و يخبره علمه بعدم قدرته على الانجاب، لذلك طلبت إسراء من نفيسة الاستعانة برجل اخر يساعدها على الانجاب، يذهب علاء لمكان بعيد يشاهد الفيديو و يبكي.


يتصل القط بنادرة ويخبرها ان "وصلات الأمانة" موجودة في خزنة الوكالة، تحرق نادرة وكالة عبد الجبار.

أبطال مسلسل "عملة نادرة" 


مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

مسلسل عملة نادرة جومانا مراد جمال سليمان الفنانة نيللي كريم نيللي كريم

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