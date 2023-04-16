عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| القومي للبحوث يوضح كيف تتناول الفسيخ والرنجة في رمضان بمناسبة شم النسيم..خلال ساعات لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر.. تربوي: دراسة الطلاب الوافدين دخل قومي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القومي للبحوث يوضح كيف تتناول الفسيخ والرنجة في رمضان بمناسبة شم النسيم
قدم الدكتور حسن حسونه أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عدد من النصائح المصرين حول تناول الأطعمة وطريقة التغذية السليمة فى شم النسيم.

صفحة وهمية تنتحل صفة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
أصدرت جامعة بني سويف، اليوم، بيانا إعلامياً بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وقيامه بإنشاء صفحة وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» وهجومه على بعض الشخصيات الجامعية، وترويج الشائعات من خلال هذه الصفحة المزورة.

خلال ساعات كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر
تشهد سماء مصر خلال الساعات المقبلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نسعى إلى توفير كافة أنواع الدعم والرعاية لطلابها
أكد الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، علي أن الجامعة شجعت علي إقامة حفل إفطار رمضاني جماعي لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين بالجامعة، وهذا بهدف دعم الروابط الإجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين جميع أفراد الجامعة، وخلق روح البهجة والسرور والمحبة بينهم في شهر رمضان الكريم.

الدكتور أمل شمس: فتح فصول تعليم اللغة العربية بالمجان لجذب الطلاب الوافدين
قال الدكتورة أمل شمس الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن مصر خلال سنوات الماضية القليلة شهدت إقبالا كثيفا على الجامعات المصرية من قبل  الطلاب الوافدين .

خبير تربوي: دراسة الطلاب الوافدين بمصر يعتبر دخل قومي للدولة
 قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ،  أن منظومة الطلاب الوافدين تشهد تطورا ملحوظا من خلال نجاحها في جذب الطلاب الوافدين من دول العالم وزيادة أعدادهم بالجامعات المصرية.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة القومي للبحوث شم النسيم جامعة بنى سويف خلال ساعات كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية القمر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تعليم اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

ترشيحاتنا

بعد الاشتباكات الأخيرة.. قائد القوات المسلحة السوداني يتفقد أوضاع الجنود

البابا تواضروس: نشكر الله أن أعيادنا والمسلمين متقاربة وتزيد من وحدتنا

مسلسل ضرب نار الحلقة 24|وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز وانهيارها في البكاء

لماذا دعت مصر والسعودية لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان.. الخارجية توضح

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

مطلب عاجل من الجامعة العربية لجميع الأطراف في السودان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

لو كلت فسيخ.. أطعمة تحارب البكتريا تعرف عليها

ستتلاشى بحلول عام 2030.. لماذا لم يتم انتشال سفينة تيتانيك حتى الآن؟

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ