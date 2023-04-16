أخبار التعليم| القومي للبحوث يوضح كيف تتناول الفسيخ والرنجة في رمضان بمناسبة شم النسيم..خلال ساعات لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر.. تربوي: دراسة الطلاب الوافدين دخل قومي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القومي للبحوث يوضح كيف تتناول الفسيخ والرنجة في رمضان بمناسبة شم النسيم

قدم الدكتور حسن حسونه أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عدد من النصائح المصرين حول تناول الأطعمة وطريقة التغذية السليمة فى شم النسيم.

صفحة وهمية تنتحل صفة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

أصدرت جامعة بني سويف، اليوم، بيانا إعلامياً بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وقيامه بإنشاء صفحة وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» وهجومه على بعض الشخصيات الجامعية، وترويج الشائعات من خلال هذه الصفحة المزورة.

خلال ساعات كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر

تشهد سماء مصر خلال الساعات المقبلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نسعى إلى توفير كافة أنواع الدعم والرعاية لطلابها

أكد الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، علي أن الجامعة شجعت علي إقامة حفل إفطار رمضاني جماعي لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين بالجامعة، وهذا بهدف دعم الروابط الإجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين جميع أفراد الجامعة، وخلق روح البهجة والسرور والمحبة بينهم في شهر رمضان الكريم.

الدكتور أمل شمس: فتح فصول تعليم اللغة العربية بالمجان لجذب الطلاب الوافدين

قال الدكتورة أمل شمس الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن مصر خلال سنوات الماضية القليلة شهدت إقبالا كثيفا على الجامعات المصرية من قبل الطلاب الوافدين .

خبير تربوي: دراسة الطلاب الوافدين بمصر يعتبر دخل قومي للدولة

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن منظومة الطلاب الوافدين تشهد تطورا ملحوظا من خلال نجاحها في جذب الطلاب الوافدين من دول العالم وزيادة أعدادهم بالجامعات المصرية.