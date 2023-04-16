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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 : عبر عن حبك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته حب الانتقام، الرغبة في الانعزال أغلب الوقت، التسرع في التصرف.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023

عدم وجود مشاكل خطيرة يجعل حياتك الرومانسية نابضة بالحياة، تحتاج إلى تقديم أداء جاد لأن المنظمة تثق بإمكانياتك، سيكون هناك ازدهار في المنزل وكل هذه العوامل تحافظ على صحتك جسديًا وعقليًا.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

أولئك الذين هم في وظائف فنية سيحتاجون إلى قضاء ساعات طويلة في المكتب، لا يمكنك المساومة مع زملائك في العمل الذين يتدخلون دون داعٍ في مهامك لأن هذا قد يقطع أداءك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تجنب الإجهاد غير الضروري، اقضِ المزيد من الوقت مع العائلة، توقف عن شرب الكحوليات واجعل من اليوجا ممارسة يومية، اليوم ، عليك توخي الحذر أثناء القيادة ليلاً.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

لا توجد مشاكل جادة ستثبط روحك الرومانسية وسيكون الترابط أقوى اليوم، عبر عن حبك من خلال هدايا مفاجأة، عطلة نهاية الأسبوع هي اختيار جيد، يمكنك أيضًا التخطيط لتناول العشاء الليلة لمناقشة الخطط المستقبلية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

عندما تفكر في المصاريف اليومية، قد يكون لديك أموال كثيرة في الحساب، بالإضافة إلى ذلك ، قد تحصل على دخل من مصادر مختلفة.

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