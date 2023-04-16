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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حاتم في قبضة نيفر إند.. رامز جلال يحلق دقنه ويضع الضفدع فوق رأسه

أحمد حاتم
أحمد حاتم

حل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج رامز جلال، أمس السبت، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند، وكان الضحية رقم 24 .

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أحمد حاتم يتصدر تريند تويتر عقب مقلب رامز نيفر إند

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رامز جلال يحلق دقن أحمد حاتم في برنامج رامز نيفر إند .. فيديو

 

وقام رامز جلال مقدم برنامج "رامز نيفر إند" بحلق جزء من ذقن الفنان أحمد حاتم خلال استضافته في حلقة اليوم، قائلا "جيه وقت الترند.. هحلق حته من دقنك في الجنب بس".

رامز جلال يحلق ذقن الفنان أحمد حاتم 

 

وبالفعل حلق رامز جلال جزء من ذقن أحمد حاتم، ليرد عليه الآخر "يا بني انت كده هتبوظ شكل دقني.. يا بني بس كفاية كده".

واستكمل رامز جلال خلال حلاقة جزء من ذقن أحمد حاتم، قائلا "انا أول مرة اشتغل حلاق لحد .. قرب بدل ما دقنك تبوظ".

وأصيب أحمد حاتم بحالة من الفزع والانهيار بسبب خوفه من حركات المطعم الطائر التي توحي بالانهيار.

أحمد حاتم يصرخ في وجه رامز جلال: أنت عاوز مني إيه 

 

وفوجئ أحمد حاتم بأن الشيف التركي هو رامز جلال، فصرخ قائلة: "يا بني .. يا بني انت عاوز مني ايه".

وقام أحمد حاتم بوضع ضفدع فوق رأسه تحت ضغط من رامز جلال خلال استضافته في برنامج رامز نيفر إند، قائلا: "رامز جلال نجم التيك توك .. دا عقله راح منه وهيفك".

ووجه رامز جلال مقدم برنامج رامز نيفر إند سؤالاً إلى أحمد حاتم، قائلاً "انت بتمثل كوميدي ليه .. احنا مش مالين عينك يعني .. محمد هنيدي يمثل ايه بعد كده .. يعني هنيدي يفتح لبان يعني .. وانا ابيع سبح".

أحمد حاتم ضاحكاً: مش همثل كوميدي تاني 

 

ليرد عليه الآخر ضاحكاً "خلاص مش همثل كوميدي تاني .. آخر مرة خلاص ومش هعمل كده تاني".

وعند سؤال رامز جلال له عن لون شعره، قائلا "ايه رأيك في لون شعري .. حلو ولا لا"، ليجيب الآخر بالضحك  "لا مش حلو".

وسخر رامز جلال من إطلالة أحمد حاتم فور وصوله البوليفارد ببرنامج “رامز نيفر اند”، قائلا: “ايه البنطلون القصير دا .. ودقنه غريبة جدا يا جماعة تحسه هربان من فجر الإسلام".

رامز جلال يسخر من شعر احمد حاتم

 

واستكمل رامز جلال: "الشعر مدهون ايه يا جماعة.. دا مدهون زيت دابر املا ولا ايه".

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عدد كبير من الفنانين ولاعبي الكورة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ، ومحمد فراج وبسنت شوقي ، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين أمين ، نهال عنبر ، أحمد عبد القادر ، واستطاع أن ينافس طيلة شعر رمضان الكريم الذي الذي ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vil .

رامز جلال الشيف التركي الفنان احمد حاتم برنامج رامز جلال الفنان الشاب أحمد حاتم برنامج “رامز نيفر إند” المطعم الطائر مقلب رامز نيفر إند

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