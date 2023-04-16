بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

سجل «لوكاس هيلمكي» رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد تمارين ضغط في ساعة واحدة بـ 3206 تمرين ضغط.

بمتوسط ​​53 تمرين ضغط في الدقيقة، حطم الرقم القياسي العالمي لعام 2015 بما يقرب من 1000 تمرين ضغط.

تدرب لوكاس ما يقرب من 3 سنوات على محاولة دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي جرت في آيرون أندرجراوند - صالة الألعاب الرياضية القديمة لرفع الأثقال في بريسبان - وتطلب منه الحفاظ على لياقته المثالية في كل تمرين ضغط.

حطم الأسترالي، الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 3182 تمرين ضغط والذي سجله دانيال سكالي - أيضًا من أستراليا - قال إنه حاول العمل الشاق لإلهام ابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا وإظهار "لا شيء مستحيل".

تمكن لوكاس من الحفاظ على جسده مستقيمًا بنسبة 99 % من التكرارات، ومع خصم 34 فقط من الإجمالي - وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ في سرعته - تجاوز هدفه وهو 26 دفعة لكل مجموعة مدتها 30 ثانية.