عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

بـ3 آلاف تمرينة ضغط..
بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. رجل يدخل موسوعة جينيس

سجل «لوكاس هيلمكي» رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد تمارين ضغط في ساعة واحدة بـ 3206 تمرين ضغط.

بمتوسط ​​53 تمرين ضغط في الدقيقة، حطم الرقم القياسي العالمي لعام 2015 بما يقرب من 1000 تمرين ضغط.

تدرب لوكاس ما يقرب من 3 سنوات على محاولة دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي جرت في آيرون أندرجراوند - صالة الألعاب الرياضية القديمة لرفع الأثقال في بريسبان - وتطلب منه الحفاظ على لياقته المثالية في كل تمرين ضغط.

حطم الأسترالي، الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 3182 تمرين ضغط والذي سجله دانيال سكالي - أيضًا من أستراليا - قال إنه حاول العمل الشاق لإلهام ابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا وإظهار "لا شيء مستحيل".

تمكن لوكاس من الحفاظ على جسده مستقيمًا بنسبة 99 % من التكرارات، ومع خصم 34 فقط من الإجمالي - وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ في سرعته - تجاوز هدفه وهو 26 دفعة لكل مجموعة مدتها 30 ثانية.

جينيس الرقم القياسى تمرين ضغط دخول موسوعة جينيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

موضوعات متعلقة

شاهد.. عجوز تمشي على الماء والهنود يعبدونها| إيه القصة؟

بالركض والتزلج.. شاهد فرحة المعتمرين بالأمطار في الحرم المكي

خطأ فادح.. نجاة صينيين من الموت خلال عملية هدم ناطحة سحاب

عروس تتزوج نفسها بعد هروب زوجها في يوم الزفاف.. شاهد

موتهم من الرعب.. سجن رجل صيني 6 أشهر بسبب تخويف الدجاج

بالذكاء الاصطناعي.. شاهد أثرى أغنياء العالم "فقراء"|بالصور

أصغر من الريموت.. شاهد أقصر كلبة في العالم

لن تصدق سعره.. شاهد أغلى ساندويتش جبن في العالم

ترشيحاتنا

الجيش السوداني ينفي حصار مليشيات الدعم السريع للقيادة العامة

إنفينيتي QX50 موديل 2023 الجديدة تظهر بتجهيزات مميزة |شاهد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-4-2023

كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر .. أمين الإفتاء يصحح اعتقادا خاطئا

الحزن يخيم على أهالي جرجا بسوهاج بعد وفاة إمام مسجد أثناء التهجد

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

شاهد أول كتاب مطبوع في العالم.. يعرض لأول مرة منذ 50 عاما

مسلسلات رمضان الحلقة 24.. إجهاض زينة في جعفر العمدة وجدعنة مصطفى شعبان في بابا المجال

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ