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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عامل يتعدى على آخر ويلزمه الفِراش في سوهاج

صدى البلد

أصيب عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، بجرح قطعي أسفل الابط الأيسر، على يدي عامل ثلاثيني تعدى عليه بواسطة سلاح أبيض؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (محمد أ ع س- 41 سنة- عامل بأجر- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بجرح قطعي أسفل الابط الأيسر)، ادعاء تعدي ثلاثيني عليه بسلاح أبيض.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم المدعو (محمد ا م ا- 31 سنة- عامل بأجر- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة واتهم المُصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته جرحين سطحيين بالفخذين، مُضيفًا بتخلصه من الأداة المُستخدمة بالواقعة "مطواة"، من خلال إلقائها بأحد المصارف.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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