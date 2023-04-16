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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يفرح بملابس العيد.. مصرع تلميذ أسفل عجلات ربع نقل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ربع نقل، أثناء سيره بصحبة والده، بأحد شوارع مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، مفادها وصول الطفل (بخيت خ ا ا- 11 سنة- تلميذ- ويقيم دائرة مركز جهينة)، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (خميس ا ا م- 39 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء سيره ونجله المذكور دائرة المركز اصطدمت به سيارة ربع نقل قيادة المدعو (مسعود ع ق ع- 29 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)؛ ما نتج عنه وفاته، وإتهم السائق بالتسبب في ذلك، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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