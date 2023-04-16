قوات فاجنر العسكرية الروسية تجلي المدنيين المحاصرين في أرتيوموفسك

أعلنت قوات "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الأحد، إجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وبثت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مقطعا مصورا نشرته الخدمة الصحفية الخاصة بمؤسس قوات "فاجنر" يفجيني بريجوجين - عبر "تيليجرام" - يظهر عدد من قيادات وجنود مجموعات فاجنر، يرأسهم بريجوجين بنفسه، حيث قام بالاطمئنان على سلامة المدنيين في المكان الذي كانوا فيه، وتهنئتهم بمناسبة عيد الفصح.

وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من دونيتسك، إلى الشمال من مدينة جورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.