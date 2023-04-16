الجمهور يشيد بأداء رانيا فريد شوقي في المداح 3

تفاعل الجمهور مع دور الفنانة رانيا فريد شوقي، في مسلسلها “المداح ٣” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحد متابعيها: “كفاية عظمة بقا انا بقيت بخاف منك والله العظيم من اجمد ادوار رمضان السنادي.. هذا الشبل من ذاك الاسد وحش الشاشة فريد شوقي”.

وينتهي فريق عمل مسلسل المداح اليوم الأحد من تصوير جميع أحداثه داخل أحد الاستديوهات الخاصة.

ومن المفترض أن يشهد تصوير اليوم وجود عدد كبير من الفنانين على رأسهم بطل العمل حمادة هلال وتامر شلتوت ودنيا عبد العزيز وآخرون.

أبطال المداح

مسلسل «المداح» الجزء الثالث بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.