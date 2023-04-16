أسعار الذهب اليوم في مصر.. وجرام 21 مفاجأة

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الموافق اليوم الأحد 16-4-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,594 شراء 2,617 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,378 شراء 2,399 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,270 شراء 2,290 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,946 شراء 1,963 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,513 شراء 1,527 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,297 شراء 1,309 جنيه

أسعار الذهب اليوم

الجنيه الذهب بيع 18,160 شراء 18,320 جنيه

الكيلو بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 جنيه

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.