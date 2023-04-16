مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى تغطية، حول إقصاء المستشار مرتضي منصور بعد سجنه لمدة شهر من رئاسة نادي الزمالك.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وأكد عبد الله الرشيد المحامى بالنقض ومجلس الدولة أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور واجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، وفى هذه الحالة فإن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ملزم بإصدار قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك.