تعرف على المجمع الطبي المقرر إنشائه بجامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان أعمال الحفر لانشاء المجمع الطبي بالجامعة تحت رعاية و اشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل والمواصلات الأسبق .

ويستعرض لكم صدى البلد في التقرير القادم أبرز معلومات عن المجمع الطبى المقرر انشاءه بجامعة حلوان:

1- يأتى المشروع للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب.

2- يضم المجمع الطبى بجامعة حلوان مستشفى جامعيًا "تعليمي ،اقتصادي"

3- يضم المجمع الطبى مستشفى للطلبة لتقديم الخدمات الطبية لطلاب الجامعة .

4- توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوى الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظرى.

5- سيوفر المجمع الطبى الجديد بجامعة حلوان إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

6- سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي، وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية.

7 يتسم المجمع الطبى بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض.

8- يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة.

9- تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

10- يسهم المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية في المجال الصحي وسد الاحتياجات في هذا القطاع الهام لخدمة شريحة واسعة من المواطنين.

11- يقدم المشروع خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمي.

و كشفت ادارة جامعة حلوان انه من المقرر أن يشمل مشروع انشاء مجمع طبي متكامل داخل جامعة حلوان مستشفى جامعي تعليمي ، مستشفي اقتصادي و مستشفي للطلبة.

وقد بدأت جامعة حلوان اعمال الحفر بأنشاء المجمع الاسبوع الماضي بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى نواب رئيس الجامعة، الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة، الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وبعض عمداء الكليات، الدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية، الدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة، الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعدين، وبعض مديرى العموم.