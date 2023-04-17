بعد الموافقة على فتح السفارة.. وزير الخارجية السوري في تونس اليوم

يجري وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد زيارة عمل اليوم الاثنين إلى تونس، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت الخارجية التونسية في بيان لها أن زيارة المقداد إلى تونس تأتي تلبية لدعوة نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وكانت سوريا وتونس أعلنتا في بيان مشترك في 12 إبريل الجاريث أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات التونسية السورية الى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الإخوة العريقة التى تجمع تونس بسوريا، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.