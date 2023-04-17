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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدي رفض دخولي معهد التمثيل.. منير مكرم يكشف تفاصيل دخوله مجال الفن

منير مكرم
منير مكرم

خصص برنامج "vip" المذاع على قناة "هي" حلقة خاصة مع الفنان منير مكرم، للحديث عن رحلته الفنية وبرنامج "أديني عقلك".

 

وقال "منير مكرم": "دخلت مجال التمثيل بالصدفة..وكنت بحب الإخراج والمسرح أكثر من التمثيل"، متابعة:" كان عندي شغف اكتشاف الإخراج".

 

وأكمل: والدي كان معترض على فكرة دخولي معهد تمثيل، متابعا:" والدي قال لي إدخل الجامعة وخلص وبعد كدا كمل تمثيل براحتك".

 

واسترسل:" بدأت مسيرتي في التمثيل والإخراج من خلال المسرح المتنقل"، متابعا:" عملت في مهنة المخرج المنفذ لمدة 9 سنوات.. ومن تلك البوابة دخلت مهنة التمثيل".

منير مكرم الفنان منير مكرم برنامج أديني عقلك مجال التمثيل اخبار التوك شو

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