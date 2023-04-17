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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خوان كارلوس يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر  - سيد عبد الله "نيمار"  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

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